США отказались от участия в саммите G20 из-за «геноцида белого населения»

США приостановили подготовку к саммиту «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в ноябре в Южно-Африканской республике (ЮАР). Об этом администрации президента США Дональда Трампа.
«Совет национальной безопасности Белого дома приказал агентствам и ведомствам США приостановить работу с конференцией "Большой двадцатки", которую в этом году должна провести Южная Африка», — сказано в сообщении.
Отмечается, что это решение сняло неопределенность внутри администрации, где ранее шли споры о целесообразности участия в мероприятии, требующем длительной межведомственной координации и подготовки.
Ранее Трамп обвинил власти ЮАР в геноциде белых фермеров.
«Как можно ожидать, что мы поедем в ЮАР на очень важную встречу G20, когда главным вопросом является конфискация земли и геноцид?» — написал он.