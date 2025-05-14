Газета Washington Post посчитала, сколько раз Трамп менял тарифную политику

Газета Washington Post посчитала, сколько раз президент США Дональд Трамп менял тарифную политику страны с момента своей инаугурации.

Согласно информации издания, с 20 января 2025 года Трамп вводил новые тарифы (или менял старые) уже более 50 раз. Например, 2 апреля он ввел «взаимные» пошлины на товары из других стран, но уже 9 апреля он «временно» ввел базовые тарифы в 10%, поскольку большинство стран в списке не стали вводить ответные меры.

«С момента инаугурации 20 января чиновники администрации Трампа более 50 раз объявляли о новой или пересмотренной тарифной политике», — сообщает издание

Ранее Трамп рассказал о том, как прошла его встреча с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.