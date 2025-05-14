Еврокомиссия намерена передать в суд необходимые данные по делу фон дер Ляйен

Необходимые данные по делу о председателе Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая была признана виновной в сокрытии переписки с руководством корпорации корпорации Pfizer о закупке вакцин против коронавируса на миллиарды евро, намерена передать ЕК в суд. Об этом изданию «Лента.ру» сообщили в международной организации.

В Еврокомиссии сообщили, что суд потребовал представить по делу необходимые документы, включая переписку политика. При этом судьба самой председателя ЕК и дальнейшие шаги вокруг ее дела пока остаются неизвестными.

В ответе на запрос издания сообщается, что комиссия детально изучит решение Генерального суда, после чего будут определены дальнейшие шаги.

Также представители Еврокомиссии подчеркнули, что не сомневаются в честности судебного процесса.

Напомним, в 2022 году Европейская прокуратура начала расследование в отношении закупки Евросоюзом вакцин против коронавирусной инфекции. В частности, ведомство заинтересовалось сообщениями, которыми обменивались генеральный директор Pfizer Альберт Бурла и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен.

14 мая 2025 года стало известно, что Европейский суд постановил, что председатель Еврокомиссии несет ответственность за сокрытие переписки с фармацевтической корпорацией.