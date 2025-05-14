СМИ: состояние семьи Трампа резко выросло за месяц

Семья президента США Дональда Трампа получила минимум $2 млрд доходов только за последний месяц. Об этом пишет обозреватель Эрик Липтон в статье для The New York Times.

По его данным, запуск криптовалюты TRUMP, управляемой Дональдом Трампом – младшим, принес бизнес-империи по меньшей мере $174 млн. Также власти ОАЭ инвестировали $2 млрд в криптопроект World Liberty Financial, где руководящие позиции занимают члены семьи американского лидера.

Значительные средства, заметил автор статьи, поступили из арабских стран — Катар согласился участвовать в финансировании курортного комплекса Trump, пообещал подарить роскошный самолет, а саудовская компания вложила $1 млрд в Trump International Hotel and Tower в Дубае.

«Нарушение этических норм очевидно. Трамп является и главнокомандующим [ВС США], и деловым партнером правительств Сербии, ОАЭ и ​​Омана. Белый дом утверждает, что его сыновья управляют его компаниями, так что конфликта нет. Юридически это правда», — отметил Липтон.

Вместе с тем, заметил аналитик, богатство Трампа растет, и у президента постоянно появляются поводы принимать политические решения, выгодные для его деловых партнеров.