Стало известно, приедет ли генсек ООН в Стамбул на переговоры РФ и Украины

Московский Комсомолец

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, как сообщил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, не поедет в Турцию на возможные переговоры РФ и Украины.

Стало известно, приедет ли генсек ООН в Стамбул на переговоры РФ и Украины
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"Генерального секретаря не будет", – четко ответил Хак в ходе брифинга на соответствующий вопрос журналистов.

Он также отметил, что, если кто-либо со стороны Всемирной Организации будет присутствовать на переговорах в Стамбуле, в офисе генсека об этом сообщат.

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