Стало известно, приедет ли генсек ООН в Стамбул на переговоры РФ и Украины
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, как сообщил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, не поедет в Турцию на возможные переговоры РФ и Украины.
"Генерального секретаря не будет", – четко ответил Хак в ходе брифинга на соответствующий вопрос журналистов.
Он также отметил, что, если кто-либо со стороны Всемирной Организации будет присутствовать на переговорах в Стамбуле, в офисе генсека об этом сообщат.