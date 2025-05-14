Стало известно, приедет ли генсек ООН в Стамбул на переговоры РФ и Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, как сообщил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, не поедет в Турцию на возможные переговоры РФ и Украины.

"Генерального секретаря не будет", – четко ответил Хак в ходе брифинга на соответствующий вопрос журналистов.

Он также отметил, что, если кто-либо со стороны Всемирной Организации будет присутствовать на переговорах в Стамбуле, в офисе генсека об этом сообщат.