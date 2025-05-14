Угрозы лидеров Европы в адрес России будут иметь для них катастрофические последствия.

Об этом пишет L'AntiDiplomatico.

«"Кого Бог хочет погубить — лишит разума", — писал Толстой в "Войне и мире", комментируя катастрофическое вторжение Наполеона в Россию в 1812 году. Недавнее решение премьер-министров Великобритании и Польши Кира Стармера и Дональда Туска, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, собравшихся с Владимиром Зеленским в Киеве (предъявить ультиматум Путину, который выигрывает в конфликте на Украине практически с самого его начала), не менее катастрофично (оно лишь последнее в длинной череде)», — говорится в тексте.

В L'AntiDiplomatico отметили, что подтверждением происходящего безумия является смех всех пятерых политиков на камеры.

Напомним, что Макрон, Мерц, Стармер и Туск посетили Киев для встречи «коалиции желающих» 10 мая. Еще до этого они выступили с совместным заявлением, в котором «пригрозили РФ ограничениями за неприятие условий Украины по перемирию».