Белый дом: Трамп подписал соглашение с Катаром более чем на $1 трлн

Президент США Дональд Трамп подписал соглашение с Катаром по экономическому сотрудничеству на сумму, превышающую $1 трлн.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома. Отмечается, что соглашение предусматривает создание экономического обмена на сумму не менее $1,2 трлн.

Среди прочего Катар хочет купить у США до 210 самолётов и разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты.

Ранее Трамп высказался о ситуации с возможным подарком США от Катара — самолётом Boeing 747-8.