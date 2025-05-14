Генсек ООН заявил, что организация не развалится без денег США

Организация Объединенных Наций (ООН) не развалится после сокращения финансирования со стороны Соединенных Штатов, уверен генсек ООН Антониу Гуттериш.

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Его цитирует РИА Новости.

«Конечно, я обеспокоен тем, что наш крупнейший плательщик <...> резко сократил свои взносы, а также уровнем неопределенности в отношении будущих событий в отношении начисленных взносов ООН. <...> Но ООН не развалится», — сказал Гуттериш в ходе пресс-конференции в Берлине.

Он отметил, что агентства ООН не рухнули, и выразил надежду, что другие страны «разъяснят» Вашингтону, что он должен выполнять обязательства.

2 мая стало известно, что президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год предложил приостановить добровольные взносы в структуры ООН, включая ВОЗ, ЮНЕСКО и регулярный бюджет организации.

29 марта сообщалось, что ВОЗ рассмотрит возможность сократить свой годовой бюджет более чем на 20% в связи с нехваткой финансирования, которая возникла из-за решения США выйти из данной структуры.