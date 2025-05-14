Европейский союз, вводя новые санкции против России, выставляет себя на посмешище. Эти ограничения больше вредят европейской экономике, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт.

Она отметила, что новые антироссийские санкции не способствуют миру, а, наоборот, мешают переговорному процессу.

«Европейцы выставляют себя на посмешище: 16 неэффективных пакетов санкций, которые в первую очередь нанесли ущерб европейской экономике, а теперь к ним добавляется ещё один — и это должно потрясти Кремль?» — написала Вагенкнехт на своей странице в социальной сети X.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил согласование 17-го пакета санкций против России.