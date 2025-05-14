Вагенкнехт: ЕС новыми санкциями против России выставляет себя на посмешище

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Европейский союз, вводя новые санкции против России, выставляет себя на посмешище. Эти ограничения больше вредят европейской экономике, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт.

Вагенкнехт: ЕС новыми санкциями против России "выставляет себя на посмешище"
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Она отметила, что новые антироссийские санкции не способствуют миру, а, наоборот, мешают переговорному процессу.

«Европейцы выставляют себя на посмешище: 16 неэффективных пакетов санкций, которые в первую очередь нанесли ущерб европейской экономике, а теперь к ним добавляется ещё один — и это должно потрясти Кремль?» — написала Вагенкнехт на своей странице в социальной сети X.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил согласование 17-го пакета санкций против России.

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