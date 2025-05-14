Трамп раскрыл подробности переговоров с эмиром Катара

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, как прошла его встреча с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп поделился итогами разговора с эмиром во время церемонии подписания соглашений между странами. По его словам, во время встречи были подняты темы конфликта на Украине и ситуации на Ближнем Востоке.

«Мы обсудили ситуацию в мире, обсудили Россию и Украину, где вы оказали огромную помощь по многим разным аспектам. Мы, безусловно, обсудили Иран», — рассказал он.

Напомним, что встреча Трампа и Тамима ибн Хамад Аль Тани прошла в Дохе. Поездка в столицу Катара стала частью первой зарубежной поездки Трампа с начала его второго президентского срока.

Ранее Трамп поблагодарил Катар за верблюдов.