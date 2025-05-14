Капсулу времени с загадочным посланием вскрыли в Нью-Йорке

Капсула времени была обнаружена во время строительства туннеля в Нью-Йорке. Рабочие, вскрывшие находку, обнаружили важное послание для землян из XXIV века.

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Сообщается, что рабочие обнаружили капсулу в 1955 году. Находка представляла собой металлический объект, похожий на мяч для игры в регби. Внутри находился предмет из синтетического стекла. После проведенного анализа стало известно, что объект был сделан из редких металлов, а внутри него находился текст из символов, напоминавших английский алфавит. Однако часть текста оказалась неразборчивой.

После расшифровки текста стало известно, что это послание из 2317 года: сообщается, что нашедшему выпал шанс «спасти Землю». В тексте также писалось об угрозе биомашин и технологий искусственного интеллекта. Автор текста утверждал, что новейшие разработки могут выйти из-под контроля и уничтожить планету.

В послании также утверждалось, что люди из будущего разработали ужасные технологии, способные погубить Землю. Ученые выдвинули несколько версий того, как послание попало в прошлое. Есть мнение о развитии технологий путешествия во времени, однако специалисты уверены: находка является предупреждением о возможной катастрофе, передает «Пронедра».

Ранее американские специалисты обнаружили необычный саркофаг во время исследований льдов в Антарктиде. Находку сделали еще в 1945 году — тогда ее обнаружили участники экспедиции Dicraft. Саркофаг был скрыт подо льдом, внутри оказались древние послания.

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