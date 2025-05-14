Трамп назвал нового лидера Сирии «бойцом» и «крепким парнем»

Новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа является «крепким парнем» и «бойцом с сильным прошлым».

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Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире Fox News.

«Молодой, привлекательный, крепкий парень. Очень сильное прошлое — он боец», — отметил он, комментируя встречу с сирийским лидером в Саудовской Аравии.

Накануне Трамп объявил о своем решении отменить санкции, введенные против Сирии, аргументируя это необходимостью «дать ей шанс». Выступая на форуме в Саудовской Аравии, президент США отметил, что прежние санкции, хотя и были «жесткими и парализующими», выполнили свою важную роль.

Министерство иностранных дел Сирии назвало решение Трампа об отмене санкций против Дамаска «поворотным моментом» для сирийского народа». В ведомстве подчеркнули, что данное решение дает Сирии жизненно важную возможность добиться стабильности, самодостаточности и значимого национального восстановления для народа.

12 мая газета The Times писала, что власти Сирии ради отмены санкций готовы предложить США доступ к разработке природных ресурсов по образцу соглашения Вашингтона с Киевом. При этом издание подчеркнуло, что Ахмед аш-Шараа все еще считается в США особо опасным террористом.