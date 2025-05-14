Вучич выступил с призывом к сербам

Президент Сербии Александр Вучич выступил с призывом к гражданам своей страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на социальные сети Вучича.

В своем обращении сербский президент призвал граждан собраться на всенародный митинг, который пройдет 17 мая в городе Ниш. По словам Вучича, он ожидает увидеть на митинге «некоторых идеологически близких друзей», которые очень популярны среди сербов. Кого именно он имеет в виду, Вучич не уточнил.

«Отправимся туда, чтобы обратиться к огромному большинству граждан Ниша, приличных людей, чтобы разговаривать с ними. Призываю всех приехать 17 мая, чтобы услышать другую программу, услышать многих сограждан, которые впервые вступают в политику», — заявил он.

Ранее Вучич объяснил главе Евросовета значимость своего визита в Москву.