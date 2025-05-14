Литва ввела санкции против президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика, премьера Радована Вишковича и спикера парламента Ненада Стевандича. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на литовский МИД.

В ведомстве отметили, что санкции в отношении официальных лиц Республики Сербской были введены после консультаций с союзниками. В качестве причины такого решения указываются «действия, представляющие угрозу стабильности, суверенитету и территориальной целостности Боснии и Герцеговины, миру и Дейтонскому мирному соглашению», которые могут «дестабилизировать регион и создать дополнительные угрозы европейской безопасности».

«Литва ввела санкции против лидера боснийских сербов Милорада Додика, премьер-министра Республики Сербской Радована Вишковича и спикера парламента Ненада Стевандича», — говорится в тексте.

Также в МИД Литвы напомнили, что в конце апреля официальные лица Республики Сербской были внесены Вильнюсом в список нежелательных лиц, которым запрещен въезд в республику до середины апреля 2030 года. Аналогичные действия в отношении Додика, Вишковича и Стевандича предприняли Германия и Австрия.