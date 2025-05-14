В ООН заявили, что молодежь составляет 25% населения Земли

Согласно подсчетам, молодежь составила 25% нынешнего населения Земли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Информационного центра ООН в России Владимира Кузнецова на полях экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum".

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По его словам, молодежная политика – это важное направление в деятельности ООН. Молодежная повестка была принята в 2021 году.

"Действительно, и в Новой повестке дня для мира, и в Пакте во имя будущего, который был принят в сентябре на Генеральной Ассамблее (ООН. – Прим. ред.) во время Саммита будущего, молодежи уделяется очень большое внимание. Даже была принята Декларация о будущих поколениях", – сказал Кузнецов.

Молодежь, при поддержке всех остальных, должна сама решать те вопросы, которые связаны с ее будущим, уточнил директор Информационного центра ООН в РФ.

Кузнецов не стал комментировать позицию руководства ООН по Украине, а предложил сконцентрироваться на саммите в Казани, где прошла сессия. Кроме того, он добавил, что все оценки на этот счет можно услышать от пресс-секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

Ранее сообщалось, что закат человеческой цивилизации может наступить уже через 15 лет. Согласно исследованию, планета ежедневно испытывает серьезное негативное воздействие из-за перенаселения, глобального потепления, накопления парниковых газов, а также загрязнения окружающей среды. Климатические изменения и истощение ресурсов могут сделать Землю к середине XXI века не пригодной для обитания человека.