В Польше стали хуже относиться к украинским беженцам

Отношение к беженцам из Украины в Польше ухудшилось за три года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую Times.

По словам Оксаны Пестриковой, координирующей поддержку беженцев в Украинском доме в Варшаве, украинцы жалуются, что в школах и больницах местные «советуют им возвращаться домой».

«Три года назад здесь были гораздо приветливее, но сейчас люди говорят мне, что они избегают того, чтобы говорить по-украински в общественном транспорте и на улице», — добавила она.

По разным оценкам, в настоящее время в Польше проживают около полутора миллионов украинцев. Предполагается, что около половины из них не вернутся на родину.