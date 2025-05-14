Глава МИД Германии хочет обсудить с Рубио урегулирование на Украине

Глава министерства иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в ходе пресс-конференции в рамках встречи на уровне министров по вопросам поддержания мира ООН в Берлине заявил, что намерен обсудить вопрос урегулирования на Украине с государственным секретарем США Марко Рубио на полях встречи глав МИД НАТО в Анталье. Его слова приводит РИА Новости.

© Газета.Ru

Встреча глав МИД НАТО должна состояться в турецкой Анталье 14-15 мая.

«На полях этой встречи у нас состоится встреча с моим украинским коллегой (министром иностранных дел Украины Андреем. — ред.) Сибигой, где мы согласуем нашу позицию в рамках «четверки» (Франция, Великобритания, Германия Польша). Мы полностью поддерживаем Украину», — сказал он.

Министр добавил, что ожидает от Российской Федерации, что она сядет за стол переговоров.

«Я буду обсуждать это с Марко Рубио, он присоединится к нам в Анталье. Запад занимает четкую позицию, конфликт должен закончиться, а Россия должна сесть за стол переговоров», — добавил Вадефуль.

Во время своего ночного выступления 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле. По его словам, диалог можно начать 15 мая без предварительных условий.

Российский лидер подчеркнул, что основной целью этих переговоров является устранение первопричин конфликта, а также установление долгосрочного мира на «историческую перспективу».

Комментируя это предложение Путина, его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия серьезно настроена на поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

В ответ на это украинский лидер Владимир Зеленский вновь выдвинул ультиматум, заявив, что будет лично ждать российского лидера в назначенном месте в назначенный день, но только если Москва согласится на полное прекращение огня.