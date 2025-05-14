МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

Глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что ведомство вызвало временного поверенного в делах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети дипломата.

Как уточнил Цахкна, дипломату собираются выразить протест, а также вручить ноту. Причиной этому послужила информация о том, что российская сторона нарушила воздушное пространство Эстонии.

«Министерство иностранных дел Эстонии вызывало сегодня временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и передать ноту по поводу нарушения воздушного пространства Эстонии после того, как российский самолет без разрешения вошел в наше воздушное пространство», — заявил Цахкна.

Ранее МИД Эстонии сообщил, что российский самолет нарушил воздушное пространство страны над Финским заливом. Как объяснил Цахкна, это нарушение воспринимается Таллином как «серьезный и прискорбный инцидент».