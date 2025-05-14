Уиткофф рассказал, когда отправится с Рубио в Стамбул

Спецспосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что отправится в Стамбул в пятницу, 16 мая. Об этом сообщает Reuters.

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По его словам, вместе с ним в столицу Турции отправится госсекретарь США Марко Рубио.

Рубио и Уиткофф ранее вошли в делегацию, которая сопровождает американского президента Дональда Трампа в ходе государственного визита в Катар.

До этого сообщалось, что на переговорах в Стамбуле помимо госсекретаря США Рубио, американскую делегацию в Стамбуле составят спецпосланники президента Кит Келлог и Уиткофф. При этом сам Трамп подтвердил визит в Стамбул только Рубио.

В ночь на 11 мая Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий.