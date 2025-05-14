Рютте рассказал, когда откроется окно возможностей по Украине

Окно возможностей для урегулирования конфликта на Украине откроется в ближайшие 14 дней. Об этом в интервью Anadolu заявил генсек НАТО Марк Рютте.

По его словам, в последние недели наблюдается прогресс в переговорах между Украиной и Россией. Рютте указал, что значительный вклад в снятие «тупика» между Москвой и Киевом внес президент США Дональд Трамп.

«Я думаю, на этой неделе, а также в ближайшие 10 дней, две недели, есть возможность по-настоящему улучшить ситуацию вокруг Украины», — добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Владимир Зеленский поддержал эту идею, заявив, что лично приедет на встречу и выразил готовность встретиться с российским главой, если он тоже прибудет в Турцию. Также на переговорах будет присутствовать американская делегация.