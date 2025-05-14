Администрация Эрдогана ответила на вопрос о программе переговоров РФ и Украины

Администрация президента Турции не располагает сведениями о программе переговоров России и Украины в Стамбуле.

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Об этом пишет РИА Новости.

«Нет никакой информации о какой-либо программе», — отметил собеседник издания.

Кроме того, администрация турецкого лидера не располагает информацией о планах Эрдогана участвовать в переговорах по Украине.

Накануне спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что США надеются на приезд президента России Владимира Путина на переговоры в Стамбул 15 мая. Келлог отметил, что в случае приезда российского лидера в Турцию приедет и глава Белого дома Дональд Трамп.

В ночном обращении 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Путин добавил, что встреча российской и украинской делегаций могла бы состояться 15 мая в Стамбуле.

Президент Украины Владимир Зеленский сперва фактически отверг предложение российского лидера, но после поста президента США Дональда Трампа заявил, что лично приедет в Стамбул и будет там ждать Путина.