Сийярто раскрыл, какие правила готов нарушить ЕС ради давления на Россию

Евросоюз готов пойти на крайне антидемократические действия, чтобы разорвать сотрудничество с Россией и продлить конфликт на Украине. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Он отметил, что сейчас брюссельские политики «делают все возможное, чтобы продлить конфликт на Украине и разорвать сотрудничество между Европой и Россией».

«И они явно готовы предпринять ради этого глубоко антидемократические действия. Мы будем бороться за уважение европейских правил», — сказал Сийярто.

Глава МИД Венгрии напомнил, что договоры о функционировании ЕС содержат четкий перечень вопросов, по которым требуется единогласное решение и согласие всех 27 стран-членов объединения. Однако теперь, по его словам, в Брюсселе «не терпят патриотического подхода, основанного на национальных интересах».

«Поэтому они пытаются обойти европейские правила, проигнорировать их, нарушить, произвольно, используя диктаторские методы, в обход населения страны-члена принимать решения, которые могут быть приняты только единогласно. Это глубоко антидемократическая процедура, серьезно нарушающая европейские ценности и договоры», — указал Сийярто.

На этом фоне Будапешт уверен, что демократия в Европе находится в серьезной опасности и поддерживает инициативу Швейцарии о принятии нового «демократического пакта» для Европы, подчеркнул он.