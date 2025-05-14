США выступили против участия Зеленского в саммите НАТО в июне

США не хотят приглашать Владимира Зеленского на саммит НАТО, как это было в последние годы. Об этом сообщил дипломатический источник агентства ANSA на полях неформальной встречи глав МИД стран НАТО, проходящей в Анталье.

Как отмечает ANSA, саммит НАТО запланирован на 24 и 25 июня в Гааге, приглашение из числа не членов альянса получили только Япония, Республика Корея, Австралия и Новая Зеландия. Вопросы организационного характера могут затрагиваться на нынешнем неформальном заседании в Турции. Пока программа июньского мероприятия крайне сжатая. По данным источника агентства, в настоящее время даже не запланировано заседание Совета Украина - НАТО. Чтобы Киев не исключить окончательно, рассматриваются возможности организации мероприятия на уровне глав МИД и министров обороны, уточняет источник ANSA.

Формулировка о "необратимом пути" к членству страны в НАТО появилась в итоговом заявлении саммита альянса по Украине в 2024 году. Члены НАТО не скрывали, что она является своего рода компенсацией Украине за то, что в заявлении саммита не было никакой конкретики о приеме в альянс. После прихода к власти в США президента Дональда Трампа в январе 2025 года сам он и генсек НАТО Марк Рютте заявляли, что вопрос о вступлении Украины в альянс не находится на столе переговоров. В качестве альтернативы вступлению предлагается, в частности Италией, распространение на Украину действия 5 статьи альянса о коллективной обороне.