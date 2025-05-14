Канцлер Германии рассказал о важности исхода украинского конфликта для Европы

Исход украинского конфликта станет решающим не только для Украины, на кону миропорядок всей Европы, заявил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его мнению, на Украине решается судьба миропорядка всего континента. Европа в этой исторической и решающей ситуации должна быть более единой, чем когда-либо.

Накануне Мерц заявил, что дальнейший процесс урегулирования на Украине зависит от России, поскольку Киев согласился на встречу в Стамбуле.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовился к встрече в Турции только с президентом России Владимиром Путиным и пока не обсуждал другие форматы.

11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Глава РФ предложил встречу российской и украинской делегаций 15 мая в Стамбуле.