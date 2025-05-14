В Казахстане отреагировали на сообщения о смерти жены Назарбаева

Информация о смерти жены первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Сары Назарбаевой, которая появилась в социальных сетях, не соответствует действительности.

Она находится в больнице и проходит лечение, сообщил пресс-секретарь бывшего главы государства Айдос Укибай.

"Отвечая на многочисленные запросы СМИ сообщаю, что Сара Алпысовна, супруга первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, проходит лечение в больнице. Информация о ее кончине не соответствует действительности", - написал он на своей странице в соцсети X.

Ранее ряд республиканских СМИ со ссылкой на источники сообщал, что Назарбаева находится в больнице. Официального подтверждения данной информации не было.

Назарбаевой 84 года. Она является известным казахстанским общественным деятелем, в том числе принимала активное участие в деятельности благотворительных фондов.