Соединенные Штаты выступили против приглашения президенту Украины Владимиру Зеленскому для участия в предстоящем саммите НАТО. Об этом агентству ANSA сообщили дипломатические источники среди союзников по альянсу.

«США выступают против того, чтобы 24 июня президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите НАТО в Гааге», — пишет ANSA.

Зеленский заявил, что с Уиткоффом «что-то пошло не так»

На данный момент приглашения на саммит НАТО были отправлены только четырем азиатским партнерам альянса: Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии. Украина, несмотря на продолжающийся конфликт и поддержку со стороны Запада, пока не получила официального приглашения.