Пока вы не уснули: призыв Мерца к странам Запада по Украине и разочарование Трампа

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Мерц обратился с призывом к странам Запада по Украине

© EPA/TACC

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал страны Запада не разделяться по вопросу Украины и заявил, что он работает над обеспечением единства между союзниками в Европе и США касательно того, как положить конец украинскому конфликту. Его слова приводит Reuters.

По мнению политика, чрезвычайно важно, чтобы коллективный Запад не разделился на разные фракции, в том числе в вопросе помощи Украине. На этом фоне Мерц обещал приложить все усилия, чтобы и дальше добиваться максимально возможного единства между европейскими и американскими партнерами.

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На Западе рассказали о разочаровании Трампа Россией

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разочарован Российской Федерацией из-за ее неуступчивости в отношении Киева и постепенно меняет позицию по конфликту на Украине, пишет Financial Times (FT).

«Вы можете заметить признаки разочарования в его высказываниях. Возможно, (Трамп) понимает, что отдал слишком много и не получил ничего взамен», — приводит издание слова экс-посла США в Москве Майкла Макфола.

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Украина раскрыла планы на случай, если встреча Путина и Зеленского не состоится

Если встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского не состоится, тогда могут пройти переговоры на уровне российской и украинской делегаций. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

«Если встреча лидеров не состоится, команда украинских переговорщиков может встретиться с российскими коллегами», — говорится в сообщении издания.

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Фон дер Ляйен анонсировала удар по российскому экспорту

7-й пакет санкций ЕС против России включает рестрикции против 189 танкеров, перевозящих, по утверждению Брюсселя, российскую нефть под флагами различных государств. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы включили в черный список 189 танкеров, чтобы нанести удар по российскому энергетическому экспорту", - написала она в X.

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В России отреагировали на принятие 17-го пакета санкций накануне переговоров

Принятие нового санкционного пакета накануне переговоров говорит о том, что страны Европейского союза (ЕС) не хотят завершения украинского конфликта, полагает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

«Это, конечно, говорит о том, что те страны, которые принимают эти санкции, не хотят завершения этого конфликта. Они этот конфликт организовывали, и они все делают для того, чтобы конфликт продолжался и шел, по их выражению, до последнего украинца», — высказался депутат.

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Украина пыталась ударить по Крыму

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по Крыму. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Попытка атаки была предпринята в период с 9:30 до 12:40 по московскому времени. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два летательных аппарата, один из которых — над Крымом.

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Трутнев: ситуация с производством самолета «Байкал» зашла в тупик

Заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прокомментировал ситуацию с производством самолёта «Байкал».

«Вы знаете, что у нас велась работа по разработке самолёта «Байкал», но она на сегодняшний день зашла в тупик, то есть самолёт «Байкал» у нас не ожидается», — приводит его слова РИА Новости.

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Мэр российского города заявил о радости от вида большого числа могил военнослужащих

Мэр Краснодара Евгений Наумов заявил о радости от вида большого числа могил на городском кладбище. Об этом сообщает Telegram-канал «Расстрига».

Речь идет о реконструкции Всесвятского кладбища, на котором похоронены участники многих войн, в том числе Великой Отечественной войны.

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Собчак прокомментировала скандал вокруг Авербуха

Телеведущая Ксения Собчак поддержала фигуриста Илью Авербуха, которого раскритиковали за высказывание о его жене Елизавете Арзамасовой. Журналистка выложила пост в своем Telegram-канале.

Илья Авербух в интервью Ксении Собчак рассказал, что познакомился с Елизаветой Арзамасовой, когда ей было 15 лет. Фигурист не согласился, что встретил супругу «ребенком». Спортсмен заявил, что уже тогда относился к актрисе как к «женщине, у которой все было». Некоторые интернет-пользователи были шокированы словами Авербуха и обвинили его в сексуализации подростков. Ксения Собчак встала на защиту фигуриста и уличила критиков в лицемерии.

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Российские полицейские устроили скандал с проститутками в День Победы

В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники полиции оказались в центре скандала после конфликта с проститутками в День Победы. Как сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах, инцидент произошел в Сургуте. Двое правоохранителей отдыхали с девушками на съемной квартире, после чего устроили публичный скандал.

По информации инсайдера, конфликт привлек внимание прохожих, которые засняли происходящее на видео. Ролик попал в сеть, и в полиции с удивлением опознали в дебоширах своих коллег. Один из них служит в уголовном розыске УМВД Сургута, другой — в окружном отделе по борьбе с наркотиками.

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