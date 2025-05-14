Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз ради разрыва сотрудничества с Россией и продления конфликта на Украине готов на антидемократические действия.

Его слова приводит РИА Новости.

«Ситуация такова, что провоенные брюссельские политики делают все возможное, чтобы продлить войну», — сказал он.

По его словам, «они делают все возможное, чтобы разорвать сотрудничество между Европой и Россией».

«И они явно готовы предпринять ради этого глубоко антидемократические действия», — добавил Сийярто.

Он отметил, что Венгрия будет «бороться за уважение европейских правил».

Также Сийярто заявил, что европейская экономика пострадала от санкций против России гораздо сильнее, чем российская, но Евросоюз все равно намерен идти по этому пути. Дипломат отметил, что сейчас страны — члены Европейского союза стремятся окончательно подорвать суверенитет национальной энергетической политики.