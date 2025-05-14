В Еврокомиссии отреагировали на дело фон дер Ляйен

Европейская комиссия (ЕК) предоставит суду все необходимые данные по делу о председателе организации Урсуле фон дер Ляйен, которая была признана судом виновной за сокрытие переписки с руководством корпорации Pfizer по закупке вакцин против коронавируса на миллиарды евро. Об этом сообщили в Еврокомиссии в ответ на запрос «Ленты.ру».

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В частности, в ведомстве напомнили, что суд потребовал предоставить необходимые документы по делу, включая переписку председателя Еврокомиссии. При этом судьба самой фон дер Ляйен и дальнейшие шаги вокруг ее дела пока остаются неясными.

Комиссия теперь внимательно изучит решение Генерального суда и определит дальнейшие шаги. Для этого будет принято новое решение, содержащее более подробное объяснение Европейская комиссия

Отмечается, что руководство Европейского союза (ЕС) не ставит под сомнение честность процесса.

«Мы по-прежнему полностью привержены поддержанию открытости, подотчетности и четкой коммуникации со всеми заинтересованными сторонами, включая институты ЕС, гражданское общество и представителей интересов», — резюмировали представители Еврокомиссии.

Урсулу фон дер Ляйен признали ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин от COVID-19

Расследование против фон дер Ляйен началось в 2023 году, а 7 октября прошлого года начался судебный процесс. Ей были предъявлены обвинения в коррупции — ее обвинили в том, что она в частной переписке с главой фармацевтической компании Pfizer обсуждала закупку вакцин для Евросоюза, удалив потом сообщения.

По данным журнала Politcio, решение суда ЕС может иметь политические последствия для фон дер Ляйен, чей второй срок на посту главы Еврокомиссии начался только 1 декабря прошлого года.