Генсек НАТО решит, приглашать ли Зеленского на саммит

Газета.Ruиещё 5

Решение о приглашении президента Украины Владимира Зеленского на саммит Североатлантического альянса в Гааге будет приниматься генеральным секретарем альянса Марком Рютте. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп, его слова приводит РИА Новости.

Генсек НАТО решит, приглашать ли Зеленского на саммит
© globallookpress.com
«Я был бы очень рад принять Зеленского и делегацию Украины в Гааге, но это не мне как принимающей стороне решать, кого приглашать, а генеральному секретарю НАТО», — сказал Велдкамп журналистам.

До этого агентство Ansa со ссылкой на источники сообщало, что Соединенные Штаты выступают против приглашения украинского лидера Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге в июне. Об этом пишет агентство Ansa со ссылкой на источники. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге.

Сообщалось, что предстоящий саммит НАТО будет сосредоточен на теме роста военных расходов и наращивания производства, а не на вступлении Украины в военный блок.

При этом 14 мая сообщалось, что президент США Дональд Трамп не против предоставить Украине новый пакет военной помощи от Вашингтона.

Как отмечалось в материале Bloomberg, Зеленский добавил, что, по его мнению, президент США также «не против» введения дополнительных экономических ограничений в отношении России.

В мире
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Дональд Трамп
НАТО
Администрация США
Вашингтон
Киев
Анталья
Вильнюс
Гаага
Брюссель
Мадрид
Соединенные Штаты
Украина
Выборы на Украине
НАТО и Украина
Украина в НАТО
Саммит