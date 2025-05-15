Генсек НАТО решит, приглашать ли Зеленского на саммит

Решение о приглашении президента Украины Владимира Зеленского на саммит Североатлантического альянса в Гааге будет приниматься генеральным секретарем альянса Марком Рютте. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп, его слова приводит РИА Новости.

«Я был бы очень рад принять Зеленского и делегацию Украины в Гааге, но это не мне как принимающей стороне решать, кого приглашать, а генеральному секретарю НАТО», — сказал Велдкамп журналистам.

До этого агентство Ansa со ссылкой на источники сообщало, что Соединенные Штаты выступают против приглашения украинского лидера Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге в июне. Об этом пишет агентство Ansa со ссылкой на источники. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге.

Сообщалось, что предстоящий саммит НАТО будет сосредоточен на теме роста военных расходов и наращивания производства, а не на вступлении Украины в военный блок.

При этом 14 мая сообщалось, что президент США Дональд Трамп не против предоставить Украине новый пакет военной помощи от Вашингтона.

Как отмечалось в материале Bloomberg, Зеленский добавил, что, по его мнению, президент США также «не против» введения дополнительных экономических ограничений в отношении России.