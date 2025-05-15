Президента Украины Владимира Зеленского не пригласят на саммит НАТО в Гааге по инициативе Соединенных Штатов. Об этом в четверг, 15 мая, пишет Euractiv.

Уточняется, что киевские власти впервые с 2022-го не были приглашены на основные дискуссии саммита.

В издании также добавили, что какой-либо прогресс в вопросе присоединения Украины к Североатлантическому альянсу в преддверии этого саммита «крайне маловероятен».

— По словам одного из источников, Белый дом выразил сомнения относительно выделения отдельного пункта повестки дня для президента Украины, — говорится в публикации.

На Западе рассказали, чем обернутся для Зеленского переговоры в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты сделают все возможное для того, чтобы по итогам мирных переговоров помочь Украине вернуть как можно больше территорий, однако разговора о ее вступлении в НАТО и быть не может. Президент Украины Владимир Зеленский при этом заверил, что не собирается отказываться от намерения добиться присоединения к НАТО. Он пригрозил, что в случае неудачи начнет думать о создании альтернативы военному блоку.