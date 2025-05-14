«Ультиматумы не сработают»: французский журналист о позиции России

Московский корреспондент французского телеканала LCI Жером Гарро рассказал, что Россия в очередной раз предостерегла Запад от использования «языка ультиматумов» в ее отношении. Гарро заявил, что об этом свидетельствуют заявления президента РФ Владимира Путина на встрече с членами организации «Деловая Россия».

В ходе этой встречи президент РФ сообщил, что российская экономика демонстрирует устойчивость и развивается. Также Путин прокомментировал угрозы ЕС ввести новые санкции против России в случае, если Москва не поддержит 30-дневное прекращение огня. Он подчеркнул, что пугаться новых санкций нельзя, но надо быть готовыми к «любым действиям» со стороны западных стран.

«Путин говорит и повторяет то, что Кремль уже неоднократно озвучивал в последние дни - язык ультиматумов не сработает с Россией», - так Гарро объяснил заявления Путина.

В ходе встречи с членами «Деловой России» Путин также отметил, что западные страны объявляют санкции против РФ в ущерб себе же и вводят свои экономики в рецессию, «только бы навредить» России.