Трамп ожидает хороших новостей по Украине в ближайшие три дня

Президент США Дональд Трамп ожидает хороших новостей на тему Украины в ближайшие три дня, включая 14 мая.

Об этом он сказал во время визита в Катар.

«Думаю, у нас будут довольно хорошие новости по Украине сегодня, возможно, завтра и, честно говоря, в пятницу. Но посмотрим», — цитирует Трампа РИА Новости.

Как напомнили в Кремле, российские делегаты будут ждать украинских в Стамбуле 15 мая.

Состав российской делегации по-прежнему не раскрывается.