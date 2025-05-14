Западные страны превратили мирную инициативу президента России Владимира Путина в цирковое шоу.

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Такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X.

«Коллективный Запад превратил серьезное предложение в цирковое представление. [Президент Украины Владимир] Зеленский, возможно, в Турции. [Американский президент Дональд] Трамп, возможно, в Турции. Оба хотят поговорить с Путиным. На Украине издан закон, запрещающий разговаривать с Путиным», — описал ситуацию Христофору.

Западный журналист также назвал происходящее подготовкой к возможному принятию санкций против России. По мнению Христофору, подобные заявления делаются, чтобы подогреть интерес СМИ.