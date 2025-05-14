Забастовка на заводе Ford в Кельне: за что борются работники?

Участники акции протеста на заводе Ford в Германии заявили, что хотят оказать давление на американского автопроизводителя и добиться его отказа от сокращения рабочих мест. Их комментарии приводит газета «Известия».

Ранее в Ford объявили о намерении сократить 4 тыс. рабочих мест, в основном в Германии и Великобритании, то есть 14% работников компании в Европе. На заводе в Кельне заняты 11,5 тыс. человек, но к концу 2027 года компания намерена сократить 2,9 тыс. рабочих мест.

По словам участников сегодняшней акции протеста в Кельне они добиваются отказа Ford от этих планов.

«Эти рабочие места нужны нам для наших семей и будущего наших детей. Мы должны использовать забастовку, чтобы оказать давление на Ford. Я считаю, что нам нужно продолжать, пока не восстановим все рабочие места», - пояснила одна из протестующих по имени Лиза.

Другой участник забастовки Герберт отметил, что происходящее касается не только Ford, но и всей металлургической отрасли Германии и «Thyssenkrupp, Volkswagen и Audi сталкиваются с той же проблемой».

В свою очередь член профсоюза IG Metall Райнер Рейнхард Воршата призвал работников автомобильной промышленности во всех странах к солидарности.

«Вчера Nissan объявил, что в японской автомобильной промышленности будет ликвидировано 100 тыс. рабочих мест. Поэтому международная солидарность среди водителей так важна», - заявил он.

Ранее тысячи работников промышленных предприятий из стран ЕС вышли на акцию протеста в Брюсселе, требуя остановить деиндустриализацию Европы, обеспечить государственные инвестиции и энергию по доступным ценам. По данным Европейской ассоциации стали (Eurofer), только эта отрасль за последние 15 лет потеряла почти 100 тысяч рабочих мест.