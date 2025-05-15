Трамп заявил, что не знает точно, куда отправится 16 мая

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает точно, куда он полетит в пятницу, 16 мая, на фоне запланированных российско-украинских переговоров в Стамбуле.

"Мы вылетаем завтра, направление практически неизвестно. <...> Можем быть здесь, а может быть там. Но, скорее всего, завтра мы вернемся в Вашингтон. Некоторые из вас отправятся с нами. Сейчас я оставлю запись в гостевой книге, мы вам очень благодарны", - отметил американский лидер, выступая перед журналистами в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее он допускал, что приедет в Стамбул на переговоры России и Украины по мирному урегулированию.