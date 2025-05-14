Трамп не отказал Зеленскому в предоставлении новой военной помощи

Президент США Дональд Трамп не против предоставить Украине новый пакет военной помощи от Вашингтона.

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Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает Bloomberg.

«Он также сказал, что Трамп не стал возражать, когда он представил ему предложение направить пакет военной помощи Украине», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, Зеленский добавил, что, по его мнению, президент США «не против» введения дополнительных экономических ограничений в отношении России.

До этого Зеленский отмечал, что ожидает «сильнейших санкций» против России, если президент Владимир Путин не приедет на переговоры в Стамбул.

Во время своего ночного выступления 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле. По его словам, диалог можно начать 15 мая без предварительных условий.