В Анкаре заявили о надежде на деэскалацию на переговорах России и Украины

Глава комиссии по иностранным делам парламента Турции Фуат Октай заявил, что Анкара рассчитывает на деэскалацию на переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время своего ночного выступления 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле. По его словам, диалог можно начать 15 мая без предварительных условий.

Российский лидер подчеркнул, что основной целью этих переговоров является устранение первопричин конфликта, а также установление долгосрочного мира на «историческую перспективу».

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на это предложение ультиматумом. Он заявил, что готов лично встретиться с Путиным в Стамбуле 15 мая, но при условии, если РФ согласится на полное прекращение огня.