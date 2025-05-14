Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Турции, несмотря на плотное расписание, если это поможет «спасению жизней». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее президент России предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле с 15 мая и без предварительных условий. Трамп подчеркнул, что Украина должна принять это предложение «немедленно», после чего Владимир Зеленский сообщил, что «лично» приедет в Турцию 15 мая. При этом он призвал ввести «самые жесткие» санкции, если на переговорах в Стамбуле не будет президента РФ Владимира Путина.

Сегодня Трамп заявил журналистам на борту президентского самолета, что не знает, приедет ли российский лидер в Стамбул.

«Я знаю, что он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно. Если мы сможем завершить войну, я бы об этом подумал. Однако на завтра у нас все расписано. У нас все распланировано», - пояснил он.

При этом президент США заверил, что готов к поездке в Стамбул ради «спасения множества жизней», несмотря на плотный график.

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«Завтра у нас все расписано, вы же понимаете. Но это не значит, что я бы не поехал. Если это спасет жизни, я поеду», - заверил он.

Напомним, что ранее Дональд Трамп сообщил о том, что на переговоры Украины и России в Стамбуле полетит американская делегация, которую возглавит госсекретарь Марко Рубио.