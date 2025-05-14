Итальянский социолог и исследователь конфликтов Алессандро Орсини заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрон «стыдно признать» превращение войны Запада против России в конфликт, расчленивший Украину. Об этом эксперт рассказал в своей статье для газеты Il Fatto Quotidiano.

По мнению Орсини, европейские лидеры не хотят мира, так как мир между Россией и Украиной требует поражения Европы. Заключение мирного соглашения подчеркнет эту «трагическую реальность».

Как отметил эксперт, Украина решила вести боевые действия с расчетом на вступление в НАТО и Евросоюз в будущем, но ни того, ни другого не произойдет. Украина хотела вернуть контроль над территориями, но вместо этого она будет расчленена, и хотела независимости, но теперь подвергается двойному давлению со стороны России и США, подчеркнул Орсини.

«Украина потеряла все. Макрону стыдно признать, что борьба за победу над Россией превратилась в конфликт, расчленивший Украину», - заявил автор статьи.

В то же время у Трампа «нет проблем со стыдом, поскольку он сразу признал свое поражение», считает Орсини. Трамп сказал Зеленскому, что у того «нет карт в руках», предупредив о «потере всей страны». По версии эксперта, сказав это, Трамп признал поражение Запада.

«Макрон - это Байден Европы, а Мерц - его Блинкен, только с гораздо меньшими ресурсами. Возможно, Европе придется подождать, пока Макрон уйдет со сцены, чтобы признать свое поражение», - заключил Орсини.

Ранее Макрон заявил, что Украина не станет членом НАТО, но в стране могут быть размещены европейские силы. По словам президента Франции, Украина не сможет стать членом альянса из-за «отсутствия консенсуса по этому вопросу». По его словам, Британия, Франция и «некоторые другие союзники» предлагают разместить свои силы «в ключевых точках» Украины вдали от зоны боевых действий.