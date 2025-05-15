На Западе раскрыли срыв планов Европы по санкциям против России

Переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле сорвали попытки Европейского союза (ЕС) заручиться поддержкой США в вопросе новых санкций против Москвы. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

© Lenta.ru

«Как раз в тот момент, когда европейские чиновники наблюдали повышенный скептицизм команды президента Дональда Трампа в отношении намерений России и обсуждали с американскими чиновниками санкции, предложение президента Владимира Путина о переговорах изменило ход разговора», — сказано в сообщении.

Отмечается, что лидеры европейских стран по-прежнему выступают за скоординированные санкции со стороны ЕС и США, однако сомнения в том, что Вашингтон готов следовать этим планам, усилились.

11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий и встретиться представителям двух стран 15 мая в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник российского лидера Владимир Мединский, который был главой делегации России на очных переговорах с Киевом в Стамбуле в марте 2022 года.