В поджоге дома Стармера заподозрили «враждебное государство»

Контртеррористическая полиция рассматривает версию, что за пожогом дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера, где он жил около 20 лет, может стоять «враждебное государство». Об этом пишет газета The Telegraph.

Ранее стало известно об аресте в Лондоне молодого человека по подозрению в поджоге дома британского премьер-министра Кира Стармера, в котором он жил почти 20 лет до переезда на Даунинг-стрит. Полиция также расследует два других инцидента: 11 мая возле дома Стармера загорелся автомобиль, также был пожар у небольшой квартиры, где британский политик жил с 1991 по 1997 год.

«Подразделение по борьбе с терроризмом расследует возможность того, что за поджогами, направленными против премьер-министра, может стоять враждебное государство», - отмечается в статье.

При этом, по данным газеты, сейчас дом сдается британским премьером в аренду. И никаких доказательств иностранного вмешательства пока не представлено.