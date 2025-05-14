Внук французского генерала и президента Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что мир должен вместе с Россией бороться с распространением фашизма. Об этом он рассказал РИА Новости.

По мнению Пьера де Голля, экономические кризисы, разделение в обществе, закредитованность и чувство неопределенности могут спровоцировать распространение фашизма. Он отметил, что все это присутствует в современном мире.

«Когда разрушают культуру, историю, тогда возрождается фашизм. К сожалению, сегодня условия есть, и я надеюсь, что это не повториться. Нам нужно каждый день бороться за мир, за рост сознательности», - подчеркнул внук де Голля.

Он назвал единственной идеологией фашизма уничтожение человечества под лживыми предлогами. Пьер де Голль отметил, что бороться с фашизмом можно только совместными усилиями.

«Мы должны бороться против этого, за мир и за многополярность бок о бок с Россией», - призвал он.

Ранее Пьер де Голль заявил, что на Западе пытаются уничтожить русскую культуру и эти попытки говорят о слабости западных стран. По его мнению, нынешние политические элиты Европы «слишком молоды», из-за чего их видение российской политики ограничено. Также внук де Голля выражал уверенность, что украинский кризис можно разрешить с помощью дипломатии, но Запад «делает ставку на эскалацию».