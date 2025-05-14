Обзор иноСМИ: «ЕС не хочет мира» и заявление Макрона о встрече с Путиным

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

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«Переговоры: ЕС не хочет мира, Россия кладет оружие на стол»

Владимир Зеленский признал, что ему нужно встретиться с президентом России Владимиром Путиным, пишет итальянская газета Il Fatto Quotidiano. Автор издания назвал это «шагом вперед»: три года Зеленский «клялся, что этого никогда не произойдет». В СМИ появились версии, что такая открытость Зеленского - это попытка «разоблачить» Путина, но это неверное толкование, поскольку президент России всегда очень четко обозначал свои запросы и методы, подчеркивает IL Fatto Quotidiano.

Как отмечает издание, в основном требования Путина сводятся к трем пунктам, в которых нет ни лжи, ни притворства. Первый пункт - отказ Украины от идеи членства в НАТО. Второй - признание новых российских территорий. И, наконец, третье условие - демилитаризация Украины. По мнению автора статьи, Россия не откажется ни от одной из своих основных целей ради переговорного процесса. Автор считает, что Европа не очень хочет вести переговоры и не хочет мира, так как это означало бы ее поражение. По версии IL Fatto Quotidiano, Москва, в свою очередь, не хочет прекращения огня на время переговоров, поскольку знает, что Европа стремится перевооружить Украину. По всем этим и многим другим причинам Путин будет «продолжать свою дипломатию с оружием в руках», заключил автор статьи.

Украина без НАТО и встреча с Путиным: главное из интервью Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон дал интервью телеканалу TF1 и ответил на вопросы о судьбе Украины, отношениях с Россией и французском ядерном зонтике, пишет газета Le Figaro. Среди прочего, Макрон заявил, что Украина не станет членом НАТО. Он подчеркнул, что главной гарантией безопасности для Киева должна стать собственная сильная армия. По словам Макрона, европейцы предлагают разместить свои «силы обеспечения безопасности» на украинских территориях, удаленных от зоны боевых действий. По его мнению, таким способом Россию можно «отговорить от продолжения конфликта».

Макрон подчеркнул, что европейцы «сделали все, что могли» в плане военной поддержки Украины и «утроили» производство вооружений ради Киева. По его словам, все вооружения, производящиеся в ЕС, сейчас поставляются Киеву. Он отметил, что передать заблокированные российские активы Украине ЕС не может из-за «отсутствия правовой базы». Макрон добавил, что ЕС введет санкции против России в ближайшие несколько дней, если Москва не пойдет на прекращение огня. Комментируя возможные переговоры РФ и Украины в Турции, Макрон заявил, что не знает, будет ли присутствовать на них президент России Владимир Путин. Макрон сообщил, что «готов снова поговорить» с Путиным после завершения конфликта на Украине. Также президент Франции заявил, что готов начать дискуссию о размещении самолетов с ядерным вооружением в других европейских странах. В то же время он подчеркнул, что Франция «не будет платить за безопасность других».

«В Стамбуле готов стол переговоров: найдется ли за ним место для мира?»

Украинский кризис, который длится уже третий год, перекроил архитектуру европейской безопасности и подорвал веру в дипломатию, пишет The Indian Express. Однако в этот четверг, 15 мая, Россия и Украина могут впервые за долгое время встретиться для прямых переговоров в Стамбуле. По версии автора статьи, если эти переговоры приведут хотя бы к символическому прорыву - прекращению огня, гуманитарному коридору или соглашению о продолжении переговоров - это может придать смелости дипломатическим усилиям на глобальном уровне.

Президент РФ Владимир Путин подходит к переговорам в Стамбуле с «характерной для него двусмысленностью». Приедет ли он на переговоры лично или отправит доверенное лицо, будет первым сигналом его намерений. По версии автора статьи, Москва может хотеть завершения конфликта, но на своих условиях. Это включает признание Крыма и новых российских регионов, обещание, что Украина не вступит в НАТО, и смягчение санкций. Переговоры в Турции могут быть не столько о мире, сколько о том, чтобы выиграть время или сломить решимость Запада, подчеркивает The Indian Express.

«Сделка Трампа с Украиной не принесет доходов еще десять лет»

Британская газета Financial Times рассказала, что сделка президента США Дональда Трампа по украинским редкоземельным металлам и другим ресурсам не принесет результатов в течение ближайших десяти лет. Руководители отрасли предупреждают о длительных сроках и высоких затратах на реализацию соглашения. В украинском правительстве заявили, что сам фонд, который США создадут вместе с Украиной для управления добычей, начнет работу «в течение нескольких недель».

Но, по мнению экспертов, для запуска проектов в рамках ресурсной сделки потребуются огромные инвестиции со стороны частного сектора, годы геологических исследований, а первая руда будет добыта в лучшем случае через десятилетие. Кроме стандартных проблем, возникающих при запуске любого проекта, сделке по украинским ресурсам могут помешать боевые действия, неточные геологические данные, разрушенная инфраструктура и коррупция. В результате шахты совместной разработки могут дать первую руду только к 2040 году. Австралийский горнодобывающий магнат Эндрю Форрест, пожертвовавший Киеву 25 миллионов австралийских долларов, заявил, что его компания «вообще не видит» на Украине перспектив в горнодобывающей области.

Пи Дидди обвинили в принуждении девушки к сексу с незнакомцами

Тринадцатого мая в Федеральном суде Манхэттена, где начался процесс над рэпером Шоном Комбсом (Пи Дидди), выступили двое свидетелей, а присяжным показали видео нападения Комбса на его бывшую девушку Кассандру Вентуру. Как рассказал британский таблоид The Sun, сторона обвинения сообщила присяжным, что рэпер принуждал Вентуру к сексу с мужчинами из эскорт-услуг, бил ее и наступал ей на голову.

На открытии заседания прокуроры заявили, что Комбс на протяжении двадцати лет руководил «преступным предприятием», построенным на торговле женщинами. Обвинение считает, что рэпер заставлял женщин участвовать в многодневных секс-вечеринках, снимая все происходившее на камеру. Также присяжным сообщили, что Комбс, которому в случае признания виновным грозит пожизненное заключение, подбрасывал женщинам наркотики. По словам прокуроров, Дидди делал все это не в одиночку - у него был ближний круг телохранителей и сотрудников, которые помогали ему совершать преступления и скрывать их. Адвокаты Комбса заявил, что их 55-летний клиент любил «извращения», но все его отношения были добровольными и являлись частью «свингерского стиля жизни». Также адвокаты признали, что поведение рэпера иногда было «ужасным, бесчеловечным и жестоким». Однако они утверждают, что все это было вызвано ревностью, а не торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации.