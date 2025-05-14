В условиях конфликта нельзя делить стороны на «плохих и хороших», необходимо вести диалог даже с «недругом».

Об этом заявил папа Римский Лев XIV во время выступления перед представителями Восточных церквей, пишет ТАСС.

«Святой престол готов способствовать, чтобы недруги встретились и посмотрели друг другу в глаза, чтобы народам вернулась надежда, достоинство мира», — сказал понтифик.

Он заявил, что народы хотят мира и призвал правителей встречаться и вести переговоры. Он подчеркнул, что в историю войдет тот, кто сеет мир, а не оставляет жертвы.

«Откажемся от типичного насильственного нарратива, который разделяет мир на хороших и плохих», — подытожил понтифик.

13 мая итальянская газета La Repubblica сообщила о планах папы Римского посетить Украину. Кроме того, по данным издания, понтифик намерен побывать в Турции и Перу. Эти три государства станут первыми, которые глава католической церкви посетит после своего избрания.

На Украине выразили надежду на помощь нового Папы Римского

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о планах Владимира Зеленского посетить Ватикан. Украинский лидер прибудет туда для участия в церемонии интронизации папы Римского Льва XIV. Также не исключено, что он использует эту поездку для встречи с мировыми лидерами для обсуждения конфликта на Украине.