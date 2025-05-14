Кандидату в президенты Португалии стало плохо во время выступления

Кандидату в президенты Португалии Андре Вентуре стало плохо во время выступления в Тавире, он был доставлен в больницу с приступом гипертонии. Об этом сообщило издание Diário de Notícias.

По данным газеты, Андре Вентура накануне вечером внезапно прервал свое выступление на сцене и схватился за грудь. Члены его команды немедленно вывели политика с места проведения мероприятия и вызвали скорую помощь.

«У нашего лидера возникла проблема. Он в сознании, с ним все в порядке, и он сказал мне, что мы собираемся победить на выборах в воскресенье, 18 мая. По совету врачей он отправился в больницу для прохождения некоторых обследований», - пояснил парламентарий Педро Пинто.

Источники издания в больнице сообщили, что у Андре Вентура был скачок артериального давления. Сам кандидат в президенты заявил, что ему оказали профессиональную помощь и поблагодарил своих сторонников «за поддержку, дружбу и молитвы». На данный момент Вентура выписан из больницы.

Напомним, что ранее врачи экстренно госпитализировали президента Сербии Александра Вучича в Военно-медицинскую академию (ВМА) в Белграде. Политику стало плохо 3 мая во время официального визита в США. После консультации с медиками он отменил встречи и вылетел в Белград.

Врачи ВМА после осмотра заключили, что текущее состояние здоровья Вучича стабильное и удовлетворительное. Ему скорректировали терапию и рекомендовали продолжить регулярное наблюдение и лечение.