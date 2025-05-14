Франция сообщила о высылке новых дипломатов алжирской дипмиссии

Франция требует возвращения на родину 15 новых дипломатов из Алжира, что является ответом Парижа на аналогичный шаг алжирских властей.

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Такое заявление в эфире телеканала BFM TV сделал Жан-Ноэль Барро, глава французского МИД.

"Наш ответ немедленный, твердый и строго пропорциональный на данном этапе, с той же просьбой, а именно - о возвращении в Алжир всех агентов, имеющих дипломатические паспорта, но в настоящее время не имеющих визы", - отметил чиновник, при этом не сообщив, какое количество алжирских дипработников Франция намерена выслать.

Напомним, что в воскресенье Алжир заявил, что Франция должна в незамедлительном порядке вернуть на родину 15 новых дипломатов, которых Париж отправил в североафриканскую страну. Еще ранее, в середине апреля, Алжир объявил персонами нон грата 12 сотрудников французской дипмиссии в стране, на что французская сторона ответила зеркальной мерой, выслав 12 алжирских дипломатов со своей территории.