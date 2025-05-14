Стало известно о сложностях в переговорах между Британией и ЕС

Переговоры о перезагрузке отношений между Великобританией и Евросоюзом усложняются из-за требований Лондона. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Ожидается, что договор о перезагрузке отношений будет подписан во время саммита Великобритании и Евросоюза 19 мая в Лондоне. Отмечается, что целью перезагрузки должно стать сближение позиций Лондона и Брюсселя после брекзита. Стороны намерены урегулировать вопросы миграции, образования, продовольствия и рыболовства.

При этом источник издания отметил, что «переговоры идут хуже, чем неделю назад».

«Чем ближе к крайнему сроку, тем больше требуют британцы. Это непродуктивная динамика», — отметил он.

Отмечается, что Лондон не намерен возвращаться в программу по обмену студентами Erasmus и настаивает на том, что программа мобильности молодежи должна иметь строгие рамки. Также Британия отвергает предложение ЕС о временном ограничении сделки по торговле продовольствием.

До этого сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер близок к заключению крупной торговой сделки с Европейским союзом.