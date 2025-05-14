Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х (бывшая Twitter) высмеял главу киевского режима Владимира Зеленского за противоречивые заявления о встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Зеленский запретил себе вести переговоры с президентом Путиным. Есть закон, который он разработал, принял и подписал. Теперь он утверждает, что это ему не мешает", — с ироний написал автор публикации.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Стамбуле ключевыми темами переговоров должны стать полное прекращение огня, а также обмен всех пленных.

По словам Зеленского, для достижения устойчивых договоренностей нужно посредничество третьих сторон, так как «россияне не будут доверять украинцам, и украинцы не будут доверять россиянам». Глава киевского режима считает, что только внешние гаранты, в том числе Соединенные Штаты, могут обеспечить выполнение соглашений.

В МИД РФ прокомментировали слова Зеленского о том, что он себе ничего не запрещал

Зеленский заявил о готовности приехать в Турцию для обсуждений, даже если к 15 мая не удастся установить перемирие. Глава киевского режима отметил, что приложит максимум усилий для начала диалога, который может положить начало прекращению вооруженного противостояния между Российской Федерацией и Украиной.