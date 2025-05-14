В Испании задержали экс-заместителя секретаря СНБО Украины, подозреваемого в растратах

В Испании задержали первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, обвиняемого в растрате бюджета более чем в 17 млн гривен (примерно 34 млн рублей). Об этом пишет УНИАН со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро республики.

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Предварительно, речь идет об Олеге Гладковском.

«14 мая 2025 года на территории Королевства Испания местными правоохранительными органами задержан бывший первый заместитель секретаря СНБО, обвиняемый по делу САП и НАБУ относительно нанесения государству убытков на общую сумму 17,44 млн гривен. Сейчас решается вопрос об экстрадиции лица на Украину», — говорится в заявлении.

Гладковского обвиняют в организации закупок по государственному заказу грузовых автомобилей высокой проходимости по завышенным ценам, отмечается в материале.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что «шквал коррупции», который был зафиксирован на Украине, связан с «легализацией награбленного» из помощи стран Запада.